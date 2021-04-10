Российский МиГ-31 поднимался в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 10 апреля, российский истребитель МиГ-31 поднялся на перехват американского самолета-разведчика RC-135, который приблизились к воздушным границам России над Тихим океаном. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

В центре сообщают, что российские средства контроля засекли в воздухе над нейтральными водами Тихого океана цель, которая приблизилась к российской государственной границе. Для их опознавания в воздух поднялся российский МиГ-31.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана», - говорится в заявлении ведомства, где отмечается, что граница РФ нарушена не была, а весь полет российских истребителей проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, днем ранее, 9 апреля, российский истребитель МиГ-31 перехватил приближавшийся к границе России над Баренцевым морем самолет-разведчик ВВС Норвегии