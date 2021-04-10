Прилепин не исключил нового Майдана на Украине

Захар Прилепин Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Писатель Захар Прилепин в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» рассказал о возможности нового Майдана на Украине.

Прилепин указал, что не может быть зафиксирована сегодняшняя ситуация, когда «разрублены наполовину» Донецкая и Луганская области, а фронт пролегает под Донецком, и, по сути, «разделен хотя бы донбасский и донецкий единый народ». По его словам, такое положение рано или поздно должно разрешиться.

«А в идеале, конечно, должна быть снесена политическая власть в Киеве … каким угодно путем. Лучше – дипломатическим путем, лучше – путем какого-нибудь переворота, очередного майдана. Но если военным – так военным», - заявил он.

Как писал сайт kp.ru, в интервью Прилепин рассказал, что в случае военного конфликта Киев не поддержат Берлин и Париж, а также НАТО не будет ввязываться в эти военные действия.