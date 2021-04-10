Минобороны РФ представило уникальные документы о первых советских космонавтах

Минобороны. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Министерство обороны РФ к 60-летию первого полета человека в космос запустило на интернет-портале ведомства мультимедийный проект «Земные орбиты покорителей космоса», где представлены уникальные документы о первых советских космонавтах.

В специальном разделе можно найти зачетку первого космонавта Юрия Гагарина и фотографии первого отряда космонавтов, удостоверение космонавта №1.

Кроме того, можно ознакомиться с личными делами Гагарина, Евгения Леонова и Германа Титова, их наградными листами, полетными заданиями, воспоминаниями, а также редкие кадры с тренировок, медкомиссий и места приземления космического корабля «Восход-1».

Судя по зачетной книжке, единственным предметом, который не слишком хорошо давался Гагарину, была высшая математика. В свою очередь Леонов не только занимался рисованием, но и был редактором сатирической газеты, а также изобретателем, и придумал тренажер, который до сих пор применяют испытатели.

«Комсомольская правда» к 60-летию первого полета человека представила книгу «Юрий Гагарин. Как это было. Первый человек в космосе», в которой рассказано о девяти ЧП, случившихся в полете «Востока-1», почему засекретили место и способ посадки, а также, что подарили космонавту за полет и все версии трагической гибели Гагарина.