В Москве 10 апреля 2021 начинается автомобильная весна Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 10 апреля, в Москве, будет солнечно, без осадков и до плюс 14 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, отметив, что это начало фенологической весны и автомобильной весны.

Как пояснил специалист, это означает, что с этого дня среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше плюс 5 градусов, поэтому с субботы, 10 апреля, автомобилисты могут менять зимние шины на летние.

«Сегодняшний день 10 апреля будет стартом фенологической весны и автомобильной весны ... С сегодняшнего дня природа включит все механизмы пробуждения, и потянется миграция птиц. Сегодня будет плюс 12 - плюс 14 в Москве, солнечно, никаких осадков. В ночь на воскресенье температура ноль - плюс 2», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Кроме того, синоптик рассказал, что давление в столице будет ровным - 755 миллиметров ртутного столба, а вот ветер немного плотным, 4-9 метра в секунду, но южным. «Погода великолепная, "миллион на миллион"», - отметил он.

По словам синоптика, в воскресенье, 11 апреля, температура в Москве ожидается на уровне плюс 15 - плюс 17. А на следующей неделе - дневные температуры будут около отметки плюс 20, ночные температуры не будут опускаться ниже 6-8 градусов тепла.