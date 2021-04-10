В Варшаве начались протесты у памятника жертвам авиакатастрофы под Смоленском Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 10 апреля, у места проведения памятных мероприятий по случаю годовщины крушения под Смоленском польского правительственного авиалайнера Ту-154М началась антиправительственная акция протеста.

Как сообщает ТАСС, несколько десятков человек устроили протестную акцию в парке у площади Юзефа Пилсудского, где стоит памятник погибшим, а официальные лица сегодня возлагают цветы и зажигают свечи. Усиленные отряды правоохранительных органов не позволили протестующим приблизиться к мемориалу.

Участники демонстрации стоят с плакатами с критикой в адрес властей, выкрикивая антиправительственные лозунги. Раздаются взрывы петард и зажигаются файеры.

Площадь Пилсудского по всему периметру оцеплена металлическими ограждениями. Вокруг дежурят правоохранительные органы.

Напомним, 10 апреля 2010 года под Смоленском потерпел крушение самолет, на борту которого в тот момент находились президент Польши Лех Качиньский и еще 95 высокопоставленных пассажиров. Трагедия произошла во время захода воздушного судна на посадку.