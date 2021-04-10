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Политика10 апреля 2021 12:27

Минобороны Украины восприняло заявление России как повод для агрессии против Киева

В ведомстве указали на заявления Москвы о нарушении прав русскоязычных граждан
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Минобороны Украины восприняло заявление России как повод для агрессии против Киева

Минобороны Украины восприняло заявление России как повод для агрессии против Киева

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что обвинения Москвы в нарушении прав русскоязычных граждан могут стать поводом для возобновления вооруженной агрессии против Киева.

По словам главы военного ведомства, вооружённая агрессия может быть «как спровоцированное обострение обстановки в районе конфликта, так и обвинения Украины в нарушении прав русскоязычных или „новообращённых“ граждан России из-за массовой раздачи паспортов РФ».

При этом украинский министр отметил, что такое возможно только в том случае, если соответствующее решение будет принято на самом высоком уровне в Кремле.

Таран указал на необходимость урегулирования конфликта на востоке Украины политико-дипломатическим путём. Однако, по его словам, в отстаивании интересов Киева «не может быть никаких компромиссов».

Министр также заявил, что целью наращивания военного присутствия России вблизи украинских границ может быть усиление давления «с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе, и демонстрация, в том числе — ведущим государствам Запада, готовности к применению вооружённой силы».

Стратегической же целью российской стороны, по его мнению, остаётся возвращение Киева под свой контроль и срыв евроатлантического пути развития республики.

Украинский кризис