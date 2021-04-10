Россия отказалась от запуска аппарата "Ковчег" с животными в космос в ближайшие годы Фото: Shutterstock

Россия в ближайшие годы не будет запускать биологический спутник «Ковчег» с животными и растениями в космос. Такую информацию предоставили в РКЦ «Прогресс».

Как уточнил глава Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов, биологический спутник «Бион-М» номер 2 не будут переделывать в космический аппарат «Ковчег» из-за возникших технических трудностей.

«Технически поменять орбиту "Биона-М" с околоземной на высокоэллиптическую можно, но это потребует глубокого передела именно систем корабля, поэтому от этой идеи пока отказались», - сказал он, отметив, что в техническое задание следующего «Биона» изначально пропишут задачи полета на более высокую орбиту.

В связи с этим сроки запуска «Биона-М» номер 2 остаются старые - 2023 год, а вот запуск следующего «Биона», который полетит в рамках проекта «Ковчег», рассчитаны уже после 2025 года.

Напомним, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил о планах в 2024 году запустить на четыре недели на орбиту высотой до 20 тысяч км новый аппарат «Ковчег»