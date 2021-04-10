Стала известна личность погибшей в ДТП с туристическим автобусом в Турции 10 апреля 2021. Фото: полиция Турции

Утром в субботу, 10 апреля, в Турции произошла авария с участием туристического автобуcа. В результате происшествия погибла российская туристка и еще 26 пассажиров пострадали. Погибшей оказалась 43-летняя Елена Автайкина.

Как писал сайт kp.ru, трагедия произошла на трассе Конья – Аксарай, когда автобус направлялся в Каппадокию из Анталии. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, которые расположены в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь.

По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия. Как сообщалось, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневший дороге. Отмечается, что из-за обледенения и сильного снегопада на трассе Конья – Аксарай ДТП произошли сразу в двух местах. В другой аварии с туристическим автобусом на той же дороге из 36 человек пострадали 13 туристов.