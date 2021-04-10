В Британии почтили память принца Филиппа оружейным салютом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В память о покойном герцоге Эдинбургском Филиппе в субботу, 10 апреля, в Лондоне и других городах Великобритании, а также на военных базах и кораблях британского флота состоялся оружейный салют.

Прозвучал 41 холостой залп из пушек лондонского Тауэра и казарм Королевской морской пехоты в Вулидже, по одному в минуту.

Столько же выстрелов произвели из пушек в столицах остальных административно-политических частей Соединенного Королевства - Эдинбурга, Кардифа, Белфаста.

Принц Филипп служил в годы Второй мировой войны, поэтому в память о нем прозвучал выстрелы и на военно-морских базах Девонпорта и Портсмута, а также королевского полка в Гибралтаре.

Напомним, что утром 9 апреля, стало известно о скорой кончине принца Филиппа. Он умер на сотом году жизни. О дате и времени похорон пока неизвестно. Ранее сообщалось, что прощание пройдет в Винзоре в узком кругу родственников. После сообщения о смерти принца, у стен Букингемского дворца в пятницу стали собираться неравнодушные британцы. Многие приносили цветы.