Cтартовые составы на матч Реал - Барселона 10 апреля 2021

Реал сыграет с Барселоной, Месси - в стартовом составе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 10 апреля 2021, в Мадриде на стадионе имени Альфреда ди Стефано пройдет главный матч 30 тура чемпионата Испании по футболу. "Реал" сыграет против "Барселоны" - мир ждет очередное "Класико". Оглашены стартовые составы двух клубов на игру.

С первых минут в атаке у "Барселоны" будут два лидера атаки - Дембеле и Лионель Месси. В центре поля у "Реала" - один из лучших игроков мира последних лет Лука Модрич, а Бензема и Винисиус составят пару форвардов в атаке.

Реал: Куртуа, Лукас Васкез, Милитао, Начо, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Вальверде, Бензема, Винисиус

Барселона: тер Штеген, Мингуеза, Араухо, Легнле, Дест, Бускетс, Педри, де Йонг, Хорди Альба, Месси, Дембеле

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Реал - Барселона. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени, прямая трансляция матча пройдет на телеканале "РЕН ТВ".