Синоптики прогнозируют аномальное тепло в Европейской части России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Европейской России синоптики прогнозируют температуру воздуха существенно выше нормы, то есть аномально тепло.

К такому резкому изменению погоды привели мощные антициклоны, которые в начале месяца вызывали быстрое таяние снега, а также принесли потоки теплого воздуха с юга. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, сначала отклонения от нормы составит всего пару градусов, но уже к два-три градуса, а к четвергу будет теплее примерно на восемь градусов.

- Через центр Европейской части страны проходит область высокого давления - хорошо развитая антициклональная деятельность. <...> Такая хорошая полоса высокого давления, поэтому антициклональный режим, солнечная погода, - рассказал Вильфанд РИА Новости..