В МЧС анонсировали введение требования о самозатухающих сигаретах

МЧС Росси предлагает ввести новые требования к сигаретам, которые предполагают, чтобы они должны были самозатухающими. Причем такое правило может быть введено на всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На данный момент все разработанные требования направлены на согласование. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили ТАСС в ответ на соответствующий запрос агентства.

- Проект распоряжения коллегии ЕАЭС, устанавливающий требования к потребительской упаковке и информации, <...> требования к воспламеняющей способности сигарет, направлен Минздравом РФ на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, - сообщили в пресс-службе МЧС.