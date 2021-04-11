Бывший депутат Рады Надежда Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского

Экс-депутат Рады Савченко предрекла Украине жёсткий кризис и погромы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После завершения правления президента Украины Владимира Зеленского страну ждёт период "руин и погромов", заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Она также сравнила современную Украину с эпохой позднего СССР и заявила, что в сфере инфраструктуры период "застоя" не изменился. Савченко добавила, что у страны должна быть дорожная карта развития государства, а Украина остаётся на одном месте, несмотря на смену власти.

- У нас полный коллапс, у нас не хватает мостов, дорог и всего остального, - отметила Надежда Савченко в эфире телеканала "Наш". - А в плане управления государством мы действительно живём в постоянной "перестройке", а "руина" нас ещё ждёт впереди, после войны, после правления Зеленского нас ждут погромы и руины.