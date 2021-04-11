В Иране на ядерном объекте в Натанзе произошла авария

На ядерном объекте в Иране произошло ЧП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На иранском ядерном объекте в Натанзе произошла авария, связанная с распределением электроэнергии, сообщает информационное агентство Ирана Fars, ссылаясь на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI).

Официальный представитель организации Бехруз Камальванди заявил, что авария, произошедшая в сети распределения электроэнергии, завершилась, и в её результате никто не пострадал.

Власти начали расследование произошедшего ЧП, чтобы установить причины произошедшего.