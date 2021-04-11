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Политика11 апреля 2021 14:05

Песков: Россия потребует выполнения минских договорённостей перед "нормандским саммитом"

Представитель Кремля назвал Минский договор безальтернативным документом
Ася КУЗНЕЦОВА
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет требовать выполнения хотя бы части минских договорённостей перед встречей лидеров стран "нормандской четвёрки".

- Есть документ, безальтернативный в настоящий момент документ, который надо выполнять. И документ этот не двусмысленный, там все написано черным по белому. И суть, и последовательность шагов, там все подписано. И, конечно, когда мы все чаще и чаще и на самых различных уровнях слышим заявления из Киева о том, что Минский комплекс мер является уже чуть ли не бесполезным рудиментом, то это, наверное, вызывает недоумение не только у нас, но и в Париже, и в Берлине, - уточнил Песков в эфире телеканала "Россия 1".