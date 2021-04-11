Эрдогана пригласили в Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что позиция турецкого лидера Тайипа Эрдогана по Крыму может вызывать только сожаление. Он пригласил президента Турции посетить российский полуостров, проявив тем самым мудрость и мужество.

Накануне Тайип Эрдоган заявил о поддержке киевской «Крымской платформы». Политик сказал, что его государство поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, поэтому «не признает аннексии Крыма».

- Если Эрдоган на самом деле мудрый и мужественный политик, пусть приедет в Крым. Полуостров открыт, РФ стремится вести открытый диалог со всеми странами. Со стороны Эрдогана пока мы слышим только недальновидные и оскорбительные для жителей Крыма заявления, - сказал Юрий Гемпель в интервью РИА Новости.

Глава комитета крымского парламента отметил, что полуостров фактически и юридически является неотъемлемой частью Российской Федерации, и Турции придется это признать.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при российском президенте Александр Молохов назвал поддержку Украины турецким лидером «дарами данайцев».