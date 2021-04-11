"Спартак" сыграет против "Локомотива". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в воскресенье, 11 апреля, в Москве на стадионе "РЖД Арена" пройдет главный матч 25 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Локомотив" примет на своем поле "Спартак". Оглашены стартовые составы двух клубов на предстоящий поединок.

СОСТАВ ЛОКОМОТИВА НА ИГРУ ПРОТИВ СПАРТАКА

У "Локо" с первых минут в атаке будет играть Федор Смолов, который весной 2021 года забивает очень много - на его счету 4 гола в последних 4 поединках. В центре поля - Крыховяк, в запасе - Антон Миранчук.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Пабло, Сильянов, Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Крыховяк, Камано, Смолов.

Запасные Локомотива: Коченков, Савин, Чёрный, Петухов, Мурило, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Титков, Эдер, Лисакович.

СОСТАВ СПАРТАКА НА ИГРУ ПРОТИВ ЛОКОМОТИВА

А вот "Спартак" выкатил на эту игру мощный состав. Самюэль Жиго, получивший повреждение в матче с "Ростовом" - в основном составе, чех Алекс Крал - тоже готов к битве против "Локомотива".

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Мозес, Соболев, Ларссон.

Запасные Спартака: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Бакаев, Маркитесов, Умяров, Хендрикс, Понсе.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча 25 тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак". Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00.