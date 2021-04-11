NI указал на плачевное состояние ядерных ракет США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США в скором времени могут столкнуться с ситуацией, при которой у государства на вооружении останутся только устаревшие и буквально ржавеющие межконтинентальные баллистические ракеты полувековой давности. Об этом в воскресенье, 11 апреля, пишет эксперт Питер Хьюсси для издания National Interest.

Специалист в своей статье подверг критике сторонников программы по продлению срока службы американских ракет Minuteman III, указав на необходимость создания в США новых ядерных ракет стратегического сдерживания. По словам Хьюсси, ракеты Minuteman III дважды модернизировали в конце 1990-х и начале 2000-х годов, чтобы увеличить срок эксплуатации вооружения до 2030 года.

- Жизнь этих ракет больше невозможно продлить. Необходимо улучшение всей системы, которые связана с межконтинентальными баллистическими ракетами, то есть полная модернизация инфраструктуры, командования и управления и промышленной базы. Более дешевая программа по продлению срока эксплуатации Minuteman III не учитывает затраты на эти важные компоненты, - сообщил аналитик.

В статье также приводятся слова заместителя главы Объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил генерала Джона Хайтена, который объяснил, что шестидесятилетние ракеты начнут разваливаться через десять лет. Такой же прогноз дает начальник Стартегического командования Штатов, адмирал Чарльз Ричард: по его словам, если американские ВС не модернизировать, то нынешняя система межконтинентальных баллистических ракет буквально заржавеет.