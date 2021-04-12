Bloomberg: Microsoft хочет купить разработчика технологий искусственного интеллекта за 16 миллиардов долларов

Американская корпорация Microsoft ведет ряд консультаций с руководством компании Nuance Communications о возможности ее приобретении за 16 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ожидается, что определенные договоренности могут быть достигнуты уже на этой неделе, однако есть вероятность, что условия сделки могут измениться. Официально ни одна из компаний пока не подтвердили информацию о переговорах.

Американская компания Nuance Communications известна тем, что занимается технологиями создания искусственного интеллекта, в том числе и технологии по распознаванию голоса. К слову, как раз ее разработки применялись во время создания голосового помощника Siri для Apple.