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В мире12 апреля 2021 4:14

Рогозин заявил о предстоящих важных изменениях в космической отрасли

Он также отметил необходимость смотреть в будущее
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Рогозин заявил о предстоящих важных изменениях в космической отрасли

Рогозин заявил о предстоящих важных изменениях в космической отрасли

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем праздничном обращении по случаю 60-летия с первого полета советского человека в космос, заявил о приближающихся важных изменениях в космической отрасли. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

- Сегодня, 12 апреля, наша отрасль не только отмечает юбилей и вспоминает прошлое, мы также нацелены на будущее, мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли, - сказал Рогозин на видео.