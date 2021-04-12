Фигуристы сборной России прибыли в Японию на командный чемпионат мира 2021

Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева представят Россию в женском катании на командном ЧМ-2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские фигуристы завершили свое путешествие от Москвы до Осаки, где через несколько дней стартует командный чемпионат мира. Для того, чтобы добраться до Японии, пришлось двигаться с пересадкой во Владивостоке. Потому что в случае приезда прямым рейсом пришлось бы сидеть в карантине.

О своем прибытии в Японию написала в личном Инстаграме чемпионка мира Анна Щербакова, выложив фотографии с подписями:

- Наконец-то долетели до Японии. Спасибо за комфорт

На чемпионате мира все будет проходить по той же системе "пузыря", как и в шведском Стокгольме. Наша команда приедет в отель у арены, где будет находиться неделю. Все строгие коронавирусные ограничения - будут в силе.

Состав сборной России на командном чемпионате мира 2021 по фигурному катанию выглядит следующим образом: Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. А отдельно же в должности "капитана" команды будет Елизавета Туктамышева.

Турнир пройдет с 15 по 18 апреля 2021 года. Назад наши должны приехать сразу же после завершения турнира. После успешного выступления на чемпионате мира 2021 в Швеции наша команда - фаворит командного первенства в Осаке.