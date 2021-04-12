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Общество12 апреля 2021 10:40

Михаил Дегтярев готовит переворот в строительной сфере ДФО

Для улучшения жилищных условия врио губернатора края предложил проект «Дом дальневосточника»
Максим Молотов
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Михаил Дегтярев предложил кардинально улучшить жилищные условия дальневосточников.

Михаил Дегтярев предложил кардинально улучшить жилищные условия дальневосточников.

Фото: Вячеслав РЕУТОВ

На совещании полпреда президента в ДФО и руководителей субъектов Дальнего Востока врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил несколько революционных идей по максимальному обеспечению жильем жителей Дальнего Востока.

Полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев озвучил план министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, согласно которому субъекты ДФО должны построить до 2024 года около 13 млн кв. м.

С предложениями по развитию строительного комплекса выступили главы регионов ДВ. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выдвинул три новых предложения.

Распространить продукцию успешного регионального проекта «Дом дальневосточника» (индивидуальное деревянное домостроение в промышленных масштабах) на соседние субъекты. Распространить режим ТОР на все окружные территории комплексной застройки. И, наконец, по примеру нашего края участие в программе бюджетного софинансирования строительства инфраструктуры «Стимул». Эта система предназначена для повышения доступности социальных и вообще любых инфраструктурных объектов для граждан.

Предложения Дегтярева будут переданы на рассмотрение в Правительство РФ.