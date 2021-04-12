Иран обвинил Израиль в атаке в Натанзе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Израиль имеет прямое отношение к аварии на ядерном объекте в Натанзе, произошедшей в минувшее воскресение.

"Израильские политики и военные откровенно говорят, что не позволят достигнуть прогресса и отмены несправедливых санкций и сегодня думают, что добились своей цели", - цитирует министра агентство IRNA.

Ранее официальный представитель иранского МИДа Саид Хатибзаде заявил, что Иран отомстит Израилю за атаку в Натанзе, но когда придет время.

По его словам в Натанзе не было нанесено никакого вреда ни людям, ни окружающей среде, но атака могла привести к большой катастрофе.

Напомним, что в воскресение иранские власти сделали заявление, согласно которому в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Со ссылкой на свои источники газета The New York Times сообщила, что авария организована израильской стороной.

Позднее депутат республики Ниясан заявил, что атака могла стать саботажем, так как она произошла в период, когда Израиль старается убедить запад ослабить санкции.