Названо условие для допуска журналистов на послание Путина

В Кремле перечислили требования для допуска журналистов на послание Владимира Путина Федеральному собранию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обязательным условиям для допуска журналистов на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет наличие двух отрицательных ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.

- Ввиду необходимости соблюдения ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, количество приглашенных представителей СМИ и формат их работы на мероприятии будут определены с учетом требований Роспотребнадзора, — гласит сообщение пресс-службы Кремля.

Также была опубликована квота для допуска журналистов. Так, печатное СМИ могут представлять один корреспондент и один фотограф, от информагентств допустят двух корреспондентов и одного фотографа. Электронные издания - один корреспондент; телевизионные СМИ - два корреспондента, два оператора, два звукооператора; радиокомпании - один корреспондент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сам пишет Послание парламенту и порой его дорабатывает до последних минут. Он также отметил, что иногда для самих авторов основных тезисов послания бывают сенсационные заявления.