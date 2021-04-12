Липецкая область отлично подготовилась к пожароопасному сезону

Фото: липецкаяобласть.рф

В беспрецедентном по масштабу мероприятии приняли участие сотни сотрудников Главного управления МЧС России по Липецкой области, Лесопожарного центра, региональных управлений лесного хозяйства, дорог и транспорта, государственной пожарно-спасательной службы, Липецкого авиацентра, Росгвардии, Липецкого аэроклуба, ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго», Липецкого филиала ПАО «Ростелеком», ООО «МАГ+С». К учениям также подключились добровольцы из пожарных команд, медики, полиция и Роспотребнадзор.

Фото: липецкаяобласть.рф

По легенде организаторов недалеко от села Вербилово Липецкого района выявили лесной пожар. Огонь надвигался на населённый пункт, что подтвердила авиаразведка беспилотных аппаратов. Чтобы уберечь село от смертоносной стихии, были задействованы максимально возможные ресурсы и средства пожаротушения, в том числе, десант пожарных-десантников.

Фото: липецкаяобласть.рф

Помимо ликвидации возгорания во время учений отработали алгоритм эвакуации людей из опасной зоны. Для выполнения этой задачи подключились полицейские и сотрудники местных органов власти. Они оперативно известили жителей села об опасности. Призывы о необходимости покинуть село содержались и в листовках, которые сбросили с самолета. Жителя села «пострадавшего» из-за природного пожара оперативно доставили в больницу областного центра на вертолете.

Помимо спасения села от пожара, был отработан план по поиску потерявшихся в лесу детей.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов остался доволен проведенными учениями: «Сегодняшние учения показали, что значительно вырос уровень взаимодействия между спецслужбами и органами власти. Учения прошли на высшем уровне, действия участников были слаженными и чёткими. Это подтверждение того, что к пожароопасному сезону регион хорошо готов».

Фото: липецкаяобласть.рф

Во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области, которая прошла сразу после учений, глава региона Игорь Артамонов подчеркнул, что за последние несколько лет в Липецкой области проведена серьёзная работа по обеспечению противопожарной защиты. Созданы новые подразделения пожарной охраны, закуплена техника, сформированы добровольные пожарные дружины. Но эта работа не должна останавливаться ни на минуту. Безопасность населения превыше всего. И регион всегда должен быть готов к любому развитию событий.