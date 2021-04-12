Путин возложит цветы к памятнику Гагарину в Энгельсе. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 12 апреля, в День космонавтики, во время поездки в Энгельс посетит место приземления Юрия Гагарина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что глава государства возложит цветы к установленному там памятнику

"Он [Путин] посетит Парк покорителей космоса, возложит цветы к памятнику Гагарину - именно там Гагарин совершил посадку, - сказал Песков

Представитель Кремля отметил, что Путин также проведет в Энгельсе совещание о планах развития космической деятельности в РФ. Свой доклад на совещании представит глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Отмечено, что встреча состоится в формате видеоконференции.

Президента России Владимира Путина в Энгельсе сопровождают спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова.