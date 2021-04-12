Италия откроется для туристов 2 июня 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Туристический сезон в Италии может начаться 2 июня, сообщает АТОР. Это день выбран не случайно, эта дата — День Республики. Но при этом отмечено, что рестарт не может начаться позднее, "иначе борьба за отдыхающих будет проиграна странам-конкурентам", сказал министр туризма Массимо Гаравалья.

Он отметил, что туристы, запланировавшие поездку, должны быть вакцинированы, это же касается и жителей Италии. Альтернативой выступает отрицательный результат теста на коронавирус.

"В конце апреля мы приступаем к вакцинации населения Капри, Искьи и побережья Сорренто. Об иммунизации также просят крупные острова, в том числе Сицилия и Сардиния", — заявил Гаравалья.

Открытие границы с Россией зависит от эпидемиологической обстановки двух стран.

"Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее, и что бронирования можно будет совершать уже на это лето", — сказал министр.

Ранее российские туроператоры открыли бронирование туров на Адриатическое побережье (в Римини) со 2 июня.