В Армении начнут прививать граждан от 18 до 55 лет вакциной «Спутник V» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российской вакциной от коронавируса «Спутник V» в Армении будут привиты медработники, хронические больные, сотрудники и граждане социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет. Такое заявление сделала министр здравоохранения республики Анаит Аванесян, отметив, что страна получила 15 тысяч доз препарата.

«Получили 15 тыс. доз вакцины "Спутник V", которую получат: медработники, хронические больные, сотрудники и жители социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет», - заявила она.

Аванесян сообщила, что вакциной AstraZeneca будут привиты граждане старше 55 лет, и их начнут прививать вакциной «Спутник V», как только будут получены новая поставка из России.

Глава ведомства заявила, что вакцинация российским препаратом начнется в Ереване со вторника, 13 апреля, а в областях данный процесс будет запущен со среды, 14 апреля.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что Ереван ведет переговоры с Москвой для производства «Спутник V» в Армении. Как отметили в ведомстве, это должно предполагать наличие профессиональной производственной инфраструктуры.

«Надеюсь, что наши фармацевтические компании будут инвестировать в эту сферу для открытия совместного производства», - добавила Аванесян.