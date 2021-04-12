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Общество12 апреля 2021 14:41

RT отреставрировал поздравление Гагарина с Днем космонавтики, записанное в 1962 году

Герой Советского Союза поздравил всех с первой годовщиной полета человека в космос
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Опубликовано видеопоздравление Юрия Гагарина с первой годовщиной полета в космос

Опубликовано видеопоздравление Юрия Гагарина с первой годовщиной полета в космос

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ко Дню космонавтики телеканал RT отреставрировал архивное видео с Юрием Гагариным. В 1962 году, в честь первой годовщины полета человека в космос, космонавт записал видеообращение к миру, в котором поздравил человечество с прорывом науки и с новым этапом в освоении космоса.

В 2021 году благодаря современным технологиям RT удалось сделать старую запись цветной.

«Дорогие друзья! Сегодня день первой годовщины первого в истории человечества полета человека в космос», — обратился Гагарин к слушателям.

Космонавт поделился воспоминаниями о первом полете и отметил, что выход советского корабля «Восток-1» в космос не только открыл веру в освоение новых территорий, но и «стал вестником мира» народов СССР.

Отдельную благодарность герой Советского Союза выразил ученым, благодаря которым стали возможны такие достижения.

«Слава вам, чудо-ученым, чудо-мастерам», - обратился Гагарин ко всей команде, которая готовила первый пуск космического корабля с человеком на борту.