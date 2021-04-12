Миронов предложил продлить майские праздники. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов предложил увеличить майские праздники. Идея заключается в том, чтобы забрать праздничные дни у зимних каникул и заполнить пробел между праздниками в мае.

"Новогодние каникулы надо сократить дня на три, а эти три дня прибавить – как раз между майскими праздникам", - сказал Миронов РИА Новости, пояснив, что "зимой делать людям нечего", а вот весной все отправятся на дачу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными из-за складывающейся эпидемиологической обстановки в стране.

При этом, размышляя о зимних каникулах, лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов предложил оставить праздничных пять дней и 7 января.