Турция рассчитывает взять под контроль ситуацию с коронавирусом до середины мая 2021 Фото: REUTERS

Турецкие власти планируют, что ситуация с коронавирусной инфекцией будет взята под контроль до середины мая, когда в стране начнется туристический сезон. Об этом сообщил мэр Бодрума Ахмет Арас.

Градоначальник отметил, что вскоре начнется месяц Рамадан, в течение которого будут действовать определенные ограничения. Кроме того, в Турции разрабатывают собственную вакцину от коронавируса, а также ведется программа по вакцинации жителей зарубежными препаратами.

Арас добавил, что с самого начала пандемии туристические объекты в Турции сертифицируют при содействии Министерства культуры и туризма. «Мы следовали этой системе в прошлом году и собираемся продолжить и в этом, дополнив и улучшив ее», - приводит РИА Новости слова главы города.

Мэр Бодрума указал и на другие меры, среди которых отказ многих отелей от системы самообслуживания в ресторане, увеличение расстояния между столиками, а также шезлонгами. По его словам, работники регулярно сдают тесты на коронавирус, а 2,5 миллиона сотрудников в ближайшее время будут вакцинированы.

По данным Минздрава Турции, суточный прирост случаев COVID-19 в стране в минувший четверг, 15 апреля, в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд. Тогда за один день выявили 55 941 инфицированных. В пятницу и субботу также, 16 и 17 апреля, также зафиксированы близкие к рекордным показателям суточного прироста - 55 791 и 52 676 случаев коронавируса.