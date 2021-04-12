В Самаре в День космонавтики дали старт строительству планетария

На церемонии заложили капсулу с обращением потомкам. Фото: предоставлено правительством Самарской области

В понедельник, 12 апреля, в День космонавтики в Самаре дали старт строительству планетария. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

- Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в церемонии закладки капсулы «Обращение к потомкам» и дал старт строительству планетария в Самаре, - говорится в сообщении.

Мероприятие прошло у памятника легендарному конструктору Дмитрию Козлову. Проект будущего самарского планетария подготовлен за счет средств областного бюджета и уже прошел экспертизу. Строительство начнется в этом году.

- Если необходимо, будем выделять средства из регионального бюджета, привлекать средства спонсоров, но очень важна федеральная поддержка и федеральное финансирование этого проекта, - сказал Дмитрий Азаров.

Приветственное письмо всем жителям региона направила депутат Государственной Думы, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, первая женщина-космонавт Валентина Тершкова. Она отметила, что вспоминает о том, с какими чувствами возвращалась в Куйбышев после полета, о том, что связывает ее с нашим регионом, и поблагодарила самарцев за сохранение памяти покорителей космоса.

- Уверена, что создание планетария станет мощнейшим катализатором в развитии научного и образовательного потенциала Самарской области, а значит отечественной космонавтики», - написала Валентина Терешкова.