Аналитики не увидели угрозы экономике из-за растущих долгов россиян Фото: Shutterstock

За 2020 год россияне накопили рекордные долги. По подсчетам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), каждая шестая ссуда является проблемной.

Все чаще возвращать долги не получается из-за затяжного падения доходов россиян.

- Поступления снижаются, цены растут. Для поддержания необходимых расходов люди берут кредиты. Но подобная практика относительно безобидна только в случае, если в скором времени доходы восстановятся. Если увеличения пока ждать не приходится, то проблемы только нарастают. Обслуживать долги нечем, штрафы, пени, долги нарастают, - отметил в беседе с «Ридусом» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По данным НАПКА, почти 70-80% неплатежей и дефолтов связаны с финансовыми трудностями. Люди жалуются на нехватку средств, чтобы выполнить свои финансовые обязательства.

Тем не менее, аналитик пока не видит повода для большой тревоги. Он уверен, восстановление реальных доходов граждан уже началось, а банковская система России достаточно стабильна и справиться даже с крупными потерями средств.

В свою очередь преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий подчеркнул, что если сравнивать рост кредитования за последние годы, то окажется, что в 2020 году россияне набрали не так много долгов.

В прошлом году необеспеченное кредитование составило всего 9%, а годом ранее – 21%.

- Кредитование в прошлом году росло большими темпами за счет ипотеки. А это обеспеченные кредиты, при этом банки обычно заинтересованы в их реструктуризации при возникновении финансовых трудностей у заемщика, - заключил преподаватель.