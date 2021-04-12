Российские банки в 2020 году вернули клиентам 11,3% похищенных мошенниками средств Фото: Анастасия ОСИПОВА

Российские банки в прошлом году вернули своим клиентам 1,1 млрд рублей, потерянных в результате действий кибермошенников, что составляет 11,3% похищенных мошенниками средств. Это следует из материалов Банка России.

Как сообщил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров, регулятор намерен изменить схему возврата средств, которые были переведены без согласия клиентов кредитных организаций, упростив данную процедуру. По его словам, Банк России собирается на законодательном уровне создать условия для изменения процедур возврата денег пострадавшим россиян, но «пока говорить о конкретике рано».

«Это очень непростая история, прежде всего с юридической точки зрения. Пока говорить о конкретике рано. В настоящее время мы ведем консультации с профессиональными сообществами, в том числе с юристами», - сообщил он.

Как писал сайт kp.ru ранее Центробанк представил статистику, согласно которой потери россиян от действий кибермошенников в 2020 году выросли в полтора раза по сравнению с 2019 годом и составили почти 10 млрд рублей, и было проведено 773 008 банковских операций, совершенных без согласия клиентов, что на 34 процента больше, чем годом ранее.