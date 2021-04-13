В школе американского Ноксвилла произошла стрельба, есть раненые

Полиция Ноксвилла сообщила о стрельбе в школе Фото: REUTERS

В понедельник, 12 апреля, произошла стрельба в одной из школ в американском городе Ноксвилл (штат Теннесси), в результате ранены несколько человек, среди пострадавших – офицер полиции.

«Несколько служб находятся на месте стрельбы в школе Austin-East Magnet. Сообщается о нескольких пострадавших, включая офицера полиции Ноксвилла», - говорится в заявлении местного городского управления на его официальной странице в Twitter.

Сколько людей пострадали в ходе стрельбы на территории учебного заведения, не уточняется. Информации о том, что стражи порядка кого-нибудь задержали, пока нет. Сообщается, что расследование сейчас находится в «активной фазе».

На месте происшествия работают многочисленные сотрудники сил правопорядка и экстренных служб, передает телеканал ABC.

Стоит отметить, что случаи применения огнестрельного оружия в США – не редкость. Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях в результате стрельбы в Техасе погиб один человек, еще пятеро пострадали – четверо доставлены в больницу с серьезными огнестрельными ранениями, еще один был госпитализирован после инцидента с приступом астмы.