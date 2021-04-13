Мария Захарова: CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за "подготовку России к войне"

Мария Захарова раскрыла обман CNN, выдавшего украинские танки за российские Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила американский телеканал CNN в обмане. Он выдал украинские танки на вокзале Украины за "подготовку России к войне".

- Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне, — написала Захарова у себя в Facebook.

Она посоветовала корреспондентам телеканала в Москве "отвлечься от участия в общественной жизни" России и уделить внимание своей профессии.

Ранее Мария Захарова заявила, что Украина продолжает использовать исторические фейки для пропаганды. Она рассказала, что англоязычная газета из Украины "Kyiv Post" разместила у себя на YouTube фильм, в котором выдали евреев за крымских татар.