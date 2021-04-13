России предсказали наплыв мигрантов из-за изменения климата. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов рассказал, что из-за изменения климата в Россию может хлынуть поток мигрантов.

"Такое может произойти. Велика вероятность, что переселение будет идти с южных границ России, стран СНГ, расположенных там. В Средней Азии проблемы с водными ресурсами являются ключевыми. И не только в Средней Азии, такие проблемы также характерны для юга Украины и Молдавии", - сказал специалист в интервью РИА Новости.

Но при этом он допустил вероятность того, что жители южных стран могут адаптироваться к природным условиям и решить вопрос так, как это сделал Израиль. Скудные дожди и неограниченный запас морской воды подсказали стране решение проблемы водных ресурсов путем опреснения. Специалисты разработали опреснительные системы, благодаря которым Израиль стал помогать и другим странам с проблемой, связанной с пресной водой.

По мнению Катцова, большая территория России с ее разнообразным климатом имеет большой потенциал для адаптации людей к изменениям, и "поэтому всей страной переезжать не понадобится".

Ранее синоптики рассказали, какие изменения произойдут в России весной и летом 2021 года. Специалисты рассказали, что первый месяц лета будет стабильным, местами даже более прохладным, чем обычно.