Турэксперты рассказали об альтернативах отдыху в Турции

Эксперты назвали альтернативу отдыху в Турции Фото: Shutterstock

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, какие направления для отдыха россияне могут рассматривать вместо Турции, авиасообщение с которой приостановлено до июня из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Эксперт отметил, что о прекращении аваисообщения говорилось уже давно, поэтому многие российские путешественники смогли перестроиться и уже перенесли свой отпуск на более позднее время. Однако для тех, кто не смог так сделать, существуют альтернативные варианты отдыха.

«Можно выбрать Сочи, Анапу, Крым — есть места и билеты... Присмотритесь: есть и тот же Калининград, Санкт-Петербург и все, что рядом. Если короткие выходные, их можно заполнить», — цитирует Барзыкина RT.

Эксперт напомнил, что для россиян открыты и ряд заграничных направлений, которые выглядят весьма привлекательно для путешественников.

«Греция с середины мая обещала расширить спектр предложений, снять квоты... Можно посмотреть — более 30 зарубежных направлений готовы нас принять. […] Арабские Эмираты — хотя там уже жарковато, но цены зато стали чуть ниже, то есть можно выбрать», — добавил эксперт.

В свою очередь глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что отличной альтернативой Турции могла бы стать Болгария. Страна имеет мягкий климат, хорошие пляжи и большой номерной фонд, передает Пятый канал.

Также туроператоры назвали хорошей альтернативой Египет. Однако сложность пока заключается в том, что авиасообщение с этой страной пока не налажено, а находиться в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха может быть не безопасно, передает телеканал «360».