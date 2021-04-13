Умер Леонид Борткевич, солист «Песняров»

Леонид Борткевич Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во вторник, 13 апреля, в возрасте 71 года ушел из жизни белорусский музыкант, бывший солист советской и белорусской группы «Песняры» Леонид Борткевич. О смерти музыканта сообщили «Песняры».

«Сегодня в Минске скончался один из легендарных «Песняров», Леонид Борткевич! Светлая память артисту!» - написали музыкальный коллеги на своей странице в Facebook.

Леонид Борткевич был участником «золотого состава» группы «Песняры» и исполнитель главных хитов этого коллектива. В конце 1980-х годов он покинул группу, после чего эмигрировал в Соединенные Штаты. В период с августа 2003 по ноябрь 2008 года и с февраля 2009 года музыкант руководил собственным ансамблем «Песняры».

Борткевич являлся заслуженным артистом Белорусской ССР. Известен исполнением песен «Белоруссия», «Березовый сок», «Александрина», «Вероника» и других.