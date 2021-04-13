В МИД Украины заявили, что не собираются возвращать ДНР и ЛНР военным путем

Столтенберг заявил о приверженности НАТО Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник, 13 апреля, заявил, что не собирается возвращать ДНР и ЛНР военным путем.

"Украина не хочет войны, мы не планируем никаких наступательных действий", - заверил он, отметив, что для страны более близок дипломатический путь, но при этом, "если начнется виток насилия, она не будет терять бдительности.

Министр поблагодарил Столтенберга и членов НАТО за "чрезвычайное заседание комиссии Украина - НАТО, чтобы поговорить о скоплении российских войск на границе с Украиной.

В свою очередь Столтенберг заявил о приверженности НАТО Украине. Он отметил, что альянс будет активно поддерживать Киев в вопросах Донбасса.

Напомним, ранее киевские власти выразили обеспокоенность присутствие российских властей на границе с Украиной. Они обратились к США. Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, в котором американский лидер выразил готовность оказывать помощь Украине в разрешении конфликта в Донбассе.