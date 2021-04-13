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Политика13 апреля 2021 15:36

Шойгу: Россия усиливает Северный флот, чтобы противостоять вызовам в Арктике

Глава Минобороны отметил, что российский флот оснащают современной военной техникой
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Фото: Минобороны РФ

Россия усиливает Северный флот для того, чтобы противостоять вызовам в Арктике. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу, отметив, что Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся угрозам страны.

«Для укрепления обороноспособности Российской Федерации и защиты ее национальных интересов в Арктике министерство обороны ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей Северного флота», - сказал глава военного ведомства в ходе совещания в Мурманске.

Шойгу отметил, что флот оснащают современной военной техникой, которая приспособлена к применению в суровых климатических условиях. Кроме того, ведется активная боевая подготовка, а также различные исследовательские мероприятия.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя опасения Вашингтона по поводу увеличения активности российской стороны в Арктике, отметила, что Москва обеспокоена использованием Арктики в целях сдерживания России, а также стремлением стран - членов НАТО к милитаризации региона.

Армия и безопасность