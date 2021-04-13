Производство вакцины "Спутник V" в Италии могут начаться в ближайшие месяцы

В РФПИ ожидают, что производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на итальянском заводе Adienne начнется в ближайшие пару месяцев.

Напомним, накануне появилось сообщение о планах Итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani («Спалланцани») и центра имени Гамалеи провести совместные научные испытания российской вакцины «Спутник V» в Риме. Для испытания «коктейля» из вакцин в самых различных комбинациях с другими препаратами необходимо будет привлечь 150 добровольцев.