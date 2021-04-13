Видео, как маленькие терьеры выгоняют из дома медведя, опубликовали в сети

В пригороде Лос-Анджелеса два маленьких терьера прогнали любопытного бурого медведя из дома Фото: Скриншот с видео

Два маленьких терьера прогнали бурого медведя из дома в пригороде Лос-Анджелеса. Хозяйка собак Диди Мюллер рассказала, что инцидент произошёл в воскресенье, 10 апреля, пока владельцы дома спали. Об этом сообщает Fox News.

Женщина также поведала, что сначала на медведя с громким лаем выбежал один терьер, а за тем его поддержал второй. Собаки смогли выгнать медведя из дома, куда он проник через открытую дверь.

Диди Мюллер опубликовала на YouTube видео вторжения хищника в их дом. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения. На записи видно, что медведь сначала вошёл в дом через чёрный ход, напился из фонтана и принялся изучать кухню.