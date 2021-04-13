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Коронавирус Covid-1913 апреля 2021 18:15

Патриарх Кирилл привился от коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси привился одной из российских вакцин
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте привился двухкомпонентной российской вакциной от коронавируса одной, и после вакцинации чувствует себя хорошо. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после очного заседания Синода Российской православной церкви, который состоялся во вторник, 13 апреля.

«Да, святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа», - приводит РИА Новости Легойда

Как отметил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, после вакцинации 74-летний Патриарх Московский и всея Руси «чувствует себя очень хорошо», однако, он не уточнил, каким именно препаратам привился глава РПЦ, заявив, что «одной из трех отечественных» вакцин.

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