Патриарх Кирилл привился от коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте привился двухкомпонентной российской вакциной от коронавируса одной, и после вакцинации чувствует себя хорошо. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после очного заседания Синода Российской православной церкви, который состоялся во вторник, 13 апреля.

«Да, святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа», - приводит РИА Новости Легойда

Как отметил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, после вакцинации 74-летний Патриарх Московский и всея Руси «чувствует себя очень хорошо», однако, он не уточнил, каким именно препаратам привился глава РПЦ, заявив, что «одной из трех отечественных» вакцин.