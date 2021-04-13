Курс рубля начал расти после разговора Байдена и Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рубль резко начал расти после сообщения Белого дома о разговоре президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, а также об их возможной встрече.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снижается на 1,98 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и достигает в моменте 75,85 рублей

Евро опустился на 1,76 процента и в моменте торгуется по 90,5475 рублей.

Цена нефти Brent растет на 1,22 процента.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ходе разговора американский лидер предложил своему российскому коллеге провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране «для обсуждения всего спектра вопросов», которые затрагивают интересы двух стран. Как отметили в Кремле, Байден высказал заинтересованность в нормализации двусторонних отношений и обеспечении стратегической стабильности.