Борисов назвал санкции причиной задержки вывода самолета МС-21 на рынок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причиной задержки вывода самолета МС-21 на рынок стали санкции. Российская сторона уже смогла преодолеть часть связанных с этим проблем, однако нужно еще заместить иностранное бортовое оборудование в воздушном судне. Об этом в среду, 14 апреля, заявил российский вице-премьер Юрий Борисов во время Красноярского экономического форума.

- Нам предстоит нелегкая работа, чтобы заместить до 40 процентов присутствия иностранного бортового оборудования в этом флагманском проекте. Безусловно, мы справимся с этой задачей. Это подтверждают испытания отечественного двигателя ПД-14 в декабре минувшего года, - отметил вице-премьер.

Воздушное судно МС-21 – это разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Осенью 20200 года Ростех завершил строительство первого самолета этой модели с российскими двигателями ПД-14, а первый полет МС-21 совершил в декабре прошлого года.

Американские санкции в отношении Объединенной авиастроительной корпорации и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла данного самолета. После этого российская сторона начала производство собственных композитных деталей.

Накануне глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство МС-21 может начаться уже в 2022 году.