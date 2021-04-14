Госдума закрепила приоритет Конституции РФ в Трудовом, Жилищном и Земельном кодексах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 14 апреля, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов, закрепляющих приоритет Конституции РФ в трех кодексах: Трудовом, Земельном и Жилищном.

Согласно принятым документа, в кодексах теперь будет прописано, что «не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции».

Глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее заявил, что подобным образом конституционные гарантии верховенства основного закона на российской территории получат свое отражение в нормах отраслевого законодательства, а именно: земельного, жилищного и трудового.

Напомним, а статье 79 Конституции РФ говорится о том, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров страны в их истолковании, противоречащем конституции, не подлежат исполнению в России. Такое изменение основного закона вступило в силу по итогам прошедшего в прошлом году общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.