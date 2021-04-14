Кремль: США предложили провести встречу Путина и Байдена в одной из европейских стран

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вашингтон предложили провести встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в одной из европейских стран. Об это сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, но отметил, что это будет возможно только с учётом дальнейших шагов.

«Безусловно дальнейшая проработка этих новых предложений, инициатив, таких как встреча двусторонняя в одной из европейских стран, возможна только с учетом анализа реальной ситуации, реальных дальнейших шагов», - сказал представитель Кремля, отметив, что сегодня говорить о месте или времени преждевременно, поскольку предстоит согласовать все «по дипломатическим каналам».

Как отметил Песков, несмотря «на обилие вопросов, по которым наблюдается абсолютное разногласия», главы государств «говорили о том, что нужно пытаться друг с другом общаться и разговаривать».

Напомним, в ходе состоявшегося днем ранее, 13 апреля, телефонного разговора глава Белого дома предложил своему российскому коллеге провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране «для обсуждения всего спектра вопросов», которые затрагивают интересы двух стран. Как сообщили в Кремле, американский лидер высказал заинтересованность в нормализации двусторонних отношений и обеспечении стратегической стабильности.