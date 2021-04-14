Актер Александр Балуев отреагировал на смерть телеведущего Олега Марусева Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Александр Балуев выразил соболезнования в связи со смертью актера и ведущего Олега Марусева.

Он скончался 14 апреля на 77 году жизни и эта новость стала шоком для его коллег по творческому цехе.

Александр Балуев снимался вместе с Марусевым в картине «Охота на Изюбря». Узнав грустную новость, он был потрясен, и выразил соболезнования родным, близким артиста.

Актер отметил, что смерть Марусева – это общая беда и для кинематографа, и для родных, и для коллег.

- Мои соболезнования близким его и всем нам, — сказал Балуев в беседе с Пятым каналом.

Олег Марусев — заслуженный артист России. На телевидении он вел такие программы, как «Пойми меня», «Под знаком зодиака», «Щедрое лото» и многие другие.

Олег Марусев был автором и ведущим нескольких телевизионных программ: «Концерт после концерта», «С песней по жизни», «После смены», «Пойми меня» и «Старая квартира». После ухода с телевидения Олег Марусев работал в столичном «Театре Луны».

Артист был удостоен звания Заслуженного артиста РФ, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а в 2010 году - Ордена Дружбы.