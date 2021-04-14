Вернувшихся в Россию граждане должны в течение трех дней сдать тест на коронавирус

Въезжающие в Россию граждане должны в течение трех дней сдать тест на коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

Граждане, въезжающие в Россию любым транспортом, обязаны сдавать тест на наличие коронавируса в течение трех дней с момента прибытия в страну. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Ранее это правила касалось только вернувшихся в страну самолетом.

«Всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта … в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР», - говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, разместить информацию о результате лабораторного исследования на коронавирус необходимо на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). По приезду в Россию, до получения результата теста необходимо находиться на самоизоляции по месту жительства или пребывания.

Кроме того, до прибытия на территорию страны нужно обеспечить заполнение анкеты прибывающего в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

Правила начинают действовать с четверга, 15 апреля.